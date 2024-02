Le previsioni meteo nella capitale per lunedì 12 febbraio

Roma - Lunedì 12 febbraio: Nord: Al mattino qualche goccia di pioggia su basso Friuli, basso Veneto ed Emilia Romagna in esaurimento. Temperature in ... (abruzzo24ore.tv)

Meteo San Valentino. Nuovo anticiclone sub-tropicale in arrivo, che porterà nei prossimi giorni ad un aumento delle temperature: sembrerà di nuovo di essere in primavera.Meteo Roma - Tempo in miglioramento sulla Capitale nel corso della settimana: da domani schiarite con residue precipitazioni sull'Appennino ...Nuovo anticiclone sub-tropicale in arrivo, che porterà nei prossimi giorni ad un aumento delle temperature: sembrerà di nuovo di essere in primavera. Vediamo insieme nel dettaglio ...