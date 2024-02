Le magnetiche creazioni di Thot Gioielli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La chiama «una rivoluzione», Susanna Lissignoli, fondatrice di. Un brand che racchiude un po’ tutta la sua vita. Figlia di un collezionista diantichi, Susanna non poteva che essere travolta, sin da una giovane età, dal fascino magnetico di pietre e metalli scintillanti. I suoi viaggi e i suoi studi di arte e moda le hanno poi regalato un altro grande amore: quello per la storia e per il costume. La natura eclettica e poliedrica didall’allure moderno create attraverso le tecniche di un tempo e materiali vintage - spesso unici - si potrebbe dire uno specchio della sua ideatrice e di tutte le passioni che danno forma alla sua esuberante personalità. In fondo, come afferma l’autore Chuck Palahniuk nel suo Diary: «Ogni cosa è un ...