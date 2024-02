Le insegnanti ricordano Mirca Nuova mostra al Private Banking

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso ildi Ravenna in Piazza del Popolo (ex Bubani), fino al 20 febbraio prossimo, unadal titolo: ‘Per’, dedicata aModoni, pedagogista che ha seguito per tanti anni con metodi particolarmente innovativi, semplici ed efficaci la Scuola Materna nel Comune di Ravenna tra gli anni ’80 e ’90.aiutò tutte ledi quel periodo a costruire percorsi didattici attraverso i quali sviluppare fantasia e abilità creativa nei bambini. La sua fu un’esperienza condivisa importante che ha lasciato il segno nella memoria e nell’attività didattica di intere generazioni di ...