Le foto di Udine Comics&Games

(Di lunedì 12 febbraio 2024)Comics&Games, si è svolto lo scorso weekend (10 e 11 febbraio 2024) alla Fiera di. Sabato si è svolta la stand-up comedy sulle censure degli anime giapponesi in Italia a cura di BHC Animazione. A seguire si sono esibiti il Pianista degli Anime Edoardo Brugnol, la cantante ufficiale del Winx Club Elisa Rosselli e la magnifica Cristina D’Avena. Domenica lo show di BHC, il live della band punk SPORK e la gara cosplay. A seguire nel pomeriggio Adrian Fartade, YouTuber che si occupa di divulgazione scientifica con un occhio di riguardo per le nuove generazioni, Danilo Bertazzi, in arte Tonio Cartonio della Melevision, per terminare con Rocco Siffredi, dove si è parlato della sua carriera, di cultura del rispetto, di educazione sessuale. L'articolo proviene da20.

Clamorosa Gaffe per la Lega Serie A prima del fischio d'inizio di Udinese - Sassuolo . Durante il minuto di silenzio dis posto per ricordare e ... (247.libero)

A Udine la foto di Pulici invece di quella di Juliano per il lutto : «Per fortuna non seguo più la Serie A» A Udine , ieri pomeriggio, per il minuto ... (ilnapolista)

“Tinissima”, come la chiamava la madre, è l’aggettivo che rimane incollato alla memoria dopo aver visitato la mostra che ben mette in luce il ... (ilfattoquotidiano)

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus analizza le statistiche pre gara relative al match di campionato contro l'Udinese, in programma stasera allo Stadium: ...Il Cagliari scende in campo contro l’Udinese: come sta Ibrahim Sulemana Le sue condizioni in vista della gara di Serie A Con un giorno di anticipo, il Cagliari riprende gli allenamenti al Crai Sport ...Qualche contestazione per il Comics & Games al fiera. Il motivo La locandina creata con l’intelligenza artificiale, il prezzo del biglietto e l’intervento ...