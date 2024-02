Le emissioni di CO2 già ridotte del 24%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’ATTENZIONE ai valori della sostenibilità caratterizza storicamente la strategia operativa di Sofidel. E dopo i risultati ottenuti con il programma WWF Climate Savers - oggi ridenominato Climate Business Network - e l’approvazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 da parte di Science Based Targets (SBTi), il gruppo lucchese ha intensificato le proprie politiche di transizione ecologica impegnandosi a raggiungere Net Zero entro il 2050. L’obiettivo Net Zero, ossia la riduzione delledi gas a effetto serra e la conseguente rimozione delleresidue fino al punto più vicino possibile allo zero lungo tutta la catena del valore, è al centro del Green Deal europeo ed è ritenuto cruciale per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C secondo gli accordi di Parigi. Sofidel affronterà questo percorso insieme a SBTi, ...