Le 5 cose che non sai di Giannetti | l'altro Lautaro che ha fatto male alla Juventus

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Torna l'appuntamento con le "Le 5che non sai di...", la rubrica di Calciomercato.com che vascoperta dei protagonisti...

Alle ore 14 è previsto il calcio d’inizio della sfida di Serie B tra Modena e Cosenza . Nella formazione dei calabresi non figura Alessandro ... (inter-news)

Eccellenze Meridionali Sergio D'Ottavi fa una dichiarazione scioccante : "Non voglio un triangolo in questa situazione. Ci sono cose che devo ... (eccellenzemeridionali)

Se state già pensando a Sanremo 2025 e alla prima scaletta scritta da Marco Mengoni siete degli irriducibili del Festival e per questo meritate ... (ilmessaggero)

Sanremo, 11 feb. (Adnkronos) - "Io rifarei tutto così, sono molto contenta di come ho affrontato il palco, sono focalizzata sulle cose belle che ... (liberoquotidiano)

Sanremo, 11 feb. (Adnkronos) – “Io rifarei tutto così, sono molto contenta di come ho affrontato il palco, sono focalizzata sulle cose belle che ... (calcioweb.eu)

"Ci è mancato il gol nel primo tempo per sbloccarla: abbiamo avuto un grande approccio e con il giusto atteggiamento", spiega Raffaele Palladino ... (ilgiorno)

Mentre che volevo bere ho visto una cosa davanti agli occhi che dice 'se tu ti ammazzi Sarah non sarà mai ritrovata'. Se mi fossi ammazzato, Sarah avrebbe avuto giustizia. Mia moglie non sarebbe mai ...Se usate i social vi sarà capitato sicuramente di notare che sono aumentati i video che mostrano persone che sperimentano la realtà aumentata o virtuale attraverso visori.Torna l`appuntamento con le `Le 5 cose che non sai di...`, la rubrica di Calciomercato.com che va alla scoperta dei protagonisti del calcio, tra Serie A e affini..