Lazio Immobile | l’Arabia Saudita lo tenta | la posizione del capitano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo aver raggiunto il traguardo dei 200 gol con la maglia della, Ciropensa al futuro:loI 200 gol con la maglia della, sono un traguardo importantissimo per Ciro, che è sempre incerto su quello che potrebbe essere il suo futuro in Italia. L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la possibile situazione: le sirene arabeno il, che non ha mai ricevuto vere e proprie offerte importanti, ma si sente sempre meno fondamentale nel progetto. La linea da seguire è chiara, deciderà lui a fine stagione in caso di proposta conveniente, visto che il suo contratto scade nel 2026. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Della Lazio temo Immobile, sempre sul filo del fuorigioco, dal nulla può farti un paio di gol...Matthijs de Ligt a Leverkusen non ha giocato, almeno ha evitato la pioggia di critiche sul Bayern ...RASSEGNA STAMPA - E' tempo di Champions League. Pochi giorni da Lazio-Bayern Monaco, gara di andata degli ottavi di finale. Sale l'attesa tra i tifosi biancocelesti che si troveranno ...Pur se in lontananza, le sirene arabe non smettono di suonare per Immobile. Il bomber della Lazio, che sabato ha raggiunto il traguardo dei 200 gol in A, si sta.