Lazio | clamoroso Guendouzi | «Qui sto bene | ma in estate…»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le parole di Matteo, centrocampista della, sul suo futuro con il club biancoceleste. I dettagli Matteoha parlato a Canal + del suo futuro alla. TORNARE A MARSIGLIA- «Tornare un giorno all’OM? È una bella domanda (sorride, ndr.). Oggi mi trovo moltoalla. È un grande club italiano, siamo agli ottavi di finale di Champions League (contro il Bayern Monaco, ndr). Lavoro con un grandissimo allenatore, sono titolare, mi sta andando tuttoe sono soddisfatto dove sono. Ma tutti sanno l’attaccamento che ho per l’OM, ??per i tifosi, per la città… Mi sono innamorato a prima vista di questo club, quindi ovviamente è una cosa che potrebbe succedere in futuro. Vedremo, non sono preoccupato». PASSATO- «Non ho rimpianti. Sono ...