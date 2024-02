L’avvocato della famiglia Tramontano | “Impagnatiello piange in aula? Fa il suo ruolo nel processo”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Per vedere sollevato il suo percorso giudiziario può contare sull'eventualità che il suo agito sia stato causato da uno stato di agitazione mentale": lo dichiara l'avvocatodurante la seconda udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello.

Loredana Bertè si è aggiudicata il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, un riconoscimento intitolato alla sua indimenticabile sorella.La cerimonia di premiazione è stata un momento ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari in deciso rialzo, spinta dalla febbre dell'Opa che contagia il settore del lusso e dell'oil. Oggi sono chiuse le borse in Cina, Giappone e Singapore, per il capodanno ...La società olandese ha acquisito una quota del 35% dalla famiglia del fondatore e si prepara a lanciare l'Opa sull'intero capitale.