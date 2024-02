L’avventura dei Bnkr44 a Sanremo | Qui per tutte le Villanove d’Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) di Ylenia Cecchetti Con un omaggio a Villanova hanno inaugurato la loro prima performance al Festival di. Ed è nel nome della frazione empolese che li ha visti uscire dal guscio per spiccare il volo, che si è chiusa questa incredibile avventura. “I love Villanova” ormai è un tormentone, un motto, un rito scaramantico, un simbolo, un manifesto. Va a ruba il merchandising, tra t-shirt e sciarpe con il cuore rosso “empolese”. È Villanova mania. Il sogno della vittoria per iè sfumato ma non l’euforia. "Grazie a chi ha lavorato con noi per rendere possibile questa esperienza. Dedichiamo questo pezzo ale, a tutti quei piccoli paesi dove non c’è niente ma dove si può costruire. Basta crederci. Anche dal nulla può nascere qualcosa". Lo hanno gridato forte i “big” ...