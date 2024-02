Lavoro | Federmanager | in Italia salari troppo bassi | alziamoli per sostenere crescita Paese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Lab) - "Alzare ie migliorare la qualità deldeve essere la priorità per favorire ladele per valorizzare e trattenere le nostre competenze. Condividiamo la visione del Governatore della Banca d', Fabio Panetta, che ha sottolineato come il recupero del potere d'acquisto deisia fondamentale peri consumi e la ripresa economica. Siamo convinti che il solo recupero del potere d'acquisto non sia sufficiente, invanno incrementati in maniera significativa". E' quanto ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente die Cida. D'altra parte, la questione delle retribuzioni emerge anche dalla lettura dei dati ...