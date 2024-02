Lautaro Martinez | pausa per ripartire | turno di riposo in arrivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024)sta trascinando l’Inter a suon di gol in questo campionato, ma la gara contro la Roma ha mostrato tutta la sua stanchezza per l’elevato minutaggio in stagione. Per questo in Inter-Salernitana può arrivare per lui il momento di riposare. PICCOLO BREAK – Proprio come nella gara di andata – dove entrò nella ripresa segnando la bellezza di quattro gol –si prepara a undiin occasione di Inter-Salernitana. La gara di Roma ha di fatto messo in luce il bisogno per l’argentino di avere una, visto anche l’elevato minutaggio di questa stagione. Proprio lui ha infatti lasciato il posto, nel secondo tempo, a Marko Arnautovic. La stessa cosa potrebbe accadere venerdì, considerando anche la necessità di avere il numero 10 al ...