L’attaccante rossoblù ha raggiunto il compagno Joshua a quota 8 reti in campionato | Devo diventare più imprevedibile» Riccardo Ottavo | il re è tornato | Che bellezza»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Torna titolare e segna una doppietta. Di più. Sale ain, raggiungendo Zirkzee in vetta alla classifica dei marcatori della squadra, pur avendo giocato 990 minuti, quasi 1000 in meno dello strabiliante olandese. "E’ un pomeriggio perfetto: personalmente e collettivamente", racconta il numero 7, che ride e se la ride, scherzando anche col presidente Saputo. "Mi sfotte perché sono l’unico che porta i guanti, ma io glielo avevo detto che portano bene". Tutto bene, praticamente perfetto. Thiago lo ha usato spesso per spaccare le partite in corsa. E Orso, con il Lecce, ne approfittato per ribadire che il suo posto è in campo, dall’inizio. Semina Gallo e spara la palla del 2-0 tra le gambe di Falcone, prima di concedersi una corsa liberatoria sotto la tribuna, battendosi il dito sul petto prima e verso il campo poi, ...