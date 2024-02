Latina | ruba gli infissi ad una struttura comunale | arrestato cittadino classe ’82

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio- Nella mattinata dell’11 febbraio ad Aprilia, i Carabinieri del N.O.R.M. -Sezione Radiomobile, procedevano all’arresto di un82 residente ad Aprilia, poiché lo stesso veniva sorpreso nella flagranza di reato, mentre con il proprio mezzo fuoristrada asportava materiali e parti diin alluminio di unaadibita ad uffici amministrativi. Il predetto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria diper il rito direttissimo di convalida previsto per la giornata di oggi. Il materiale recuperato, è stato restituito all’avente diritto. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento ...