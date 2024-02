Lastre di eternit abbandonate In due nei guai

(Di lunedì 12 febbraio 2024)di amiantoin un terreno nella zona della Steccaia, nel comune di Montescudaio, a ridosso di un ponte. I carabinieri forestali del nucleo di Riparbella, che hanno la competenza territoriale in tutta la zona delle colline al confine tra le province di Pisa e Livorno, hanno individuato i responsabili dell’abbandono illecito e illegale perché si tratta di un reato di natura penale. I due sono stati segnalati all’autorità giudiziaria al termine di una articolata attività di indagine iniziata lo scorso mese di gennaio quando nel terreno pubblico sono state scoperte le ventidicontenente amianto. I carabinieri forestali di Riparbella hanno individuato i presunti responsabili dell’abbandono, vale a dire due persone riconducibili ad un’impresa specializzata in bonifiche con sede in ...

Carabinieri forestali individuano responsabili abbandono lastre di amianto in Montescudaio. Due persone segnalate all'autorità giudiziaria per gestione e trasporto illecito di rifiuti pericolosi.