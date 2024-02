L’Argentina vola a Parigi 2024 e ‘chiama’ Messi | il Brasile è fuori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un risultato clamoroso in vista delle Olimpiadi di: dopo aver vinto l’oro nel torneo di calcio ai Giochi di casa di Rio 2016 e in quelli di Tokyo 2020, ilnon parteciperà al prossimo appuntamento. La squadra del ct Ramon Menezes è stata sconfitta per 1-0 contronella sfida che metteva in palio un posto ai Giochi. Il gol della vittoria è stato realizzato da Luciano Gondou.ed i dirigenti sono già in contatto con Leoper garantire un ruolo diquota della selezione del ct Javier Mascherano. La ‘Pulce’ ha già vinto l’oro olimpico nel 2008 a Pechino. Si preannuncia una grande sfida contro la Francia, che comequota dovrebbe avvalersi di Kylian ...