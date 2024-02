L’anno più amaro per il miele italiano | Raccolti incerti e costi troppo alti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) SI DEFINISCONO "coltivatori di biodiversità" e non potrebbe esserci, probabilmente, definizione più calzante, dal momento che si prendono cura delle api, piccoli insetti impollinatori in grado di contribuire alla sopravvivenza di oltre l’80% delle specie vegetali presenti sulla Terra, nonché di garantire circa il 35% della produzione globale di cibo. Conapi (Consorzio nazionale apicoltori) è attualmente la principale cooperativa di apicoltori in Italia e una delle più importanti al mondo. Può contare, infatti, su un patrimonio complessivo di oltre 600 apicoltori, 100mila alveari (il 45% bio) e una produzione totale di circa 30.000 quintali aldi(di cui, a seconda delle stagioni, da 2.000 a 2.500 conferiti dai soci apicoltori). Nelle scorse settimane, l’Assemblea della cooperativa ha approvato il bilancio d’esercizio 2022/2023, chiuso il 30 ...