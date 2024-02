Landini da Conte | l' incontro segreto che il Pd | terremoto a sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Con un" arriva l'asse tra Cgil e Movimento 5 Stelle, per buona pace del Pd e di Elly Schlein. Grandi manovre a. Come riferito da La Stampa il segretario del sindacato Maurizioha incontrato il leader grillino Giuseppein un faccia a faccia "e che sarebbe dovuto rimanere tale". Un, per la verità, che è andato in scena a casa di, in pieno centro e a due passi da Montecitorio. Anche se di domenica mattina, non proprio una location lontana da occhi indiscreti. Il faccia a faccia è durato tre ore e suinuti nulla trapela anche se, ricostruisce il quotidiano, è facile intuire che i temi sul tavolo abbiano riguardato contratti, salario minimo e Stellantis. Non è il ...