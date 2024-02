Lancia un coltello contro l’auto della moglie | l’arma frantuma il lunotto e finisce sul sedile

Questa notte a Bacoli i carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno proceduto all’arresto in differita per il reato di maltrattamenti ...Notte di terrore a Bacoli per una donna e i suoi amici. Arresto stalker armato di coltelli. I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato 38enne incensurato per maltrattamenti in famiglia.L'uomo si presenta sotto casa della donna e lancia i coltelli dall'auto, notte di paura per la vittima e i suoi amici ...