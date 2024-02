L’Amore è cieco o no? Un sondaggio per San Valentino dice quanto conta la bellezza in Amore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Lain? È più importante lao forse sentirsi belli? Quel che è certo è che laè un concetto che va ben oltre quello che ci ha concesso madre natura: è un concetto molto più ampio, è qualcosa che occupa la nostra vita a 360 gradi. Unsu Instagram, in occasione della festa di San, curato dal Cosmetic Surgery & BAT Centre ed al quale ha risposto una valanga di follower ha permesso di approfondire il quesito con una cascata di risposte -rigorosamente anonime- via web che ha tracciato un bilancio sull'essenza dell'e dellae sull'importanza della cura di sé in questo contesto. Elementi che si ...