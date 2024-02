Ladri svaligiano la casa dei vicini del ministro Nordio | si arrampicano fino al terzo piano e poi escono per le scale

(Di lunedì 12 febbraio 2024) TREVISO -acrobati in centro a Treviso.un appartamento di via Lungosile Mattei arrampicandosi sui tubi del gasal. Poi si allontanano con i gioielli, come se niente...

TREVISO - Ladri acrobati in centro a Treviso. Svaligiano un appartamento di via Lungosile Mattei arrampicandosi sui tubi del gas fino al terzo piano. Poi si allontanano con i gioielli, come se niente.I malviventi hanno portato via sigarette e denaro dallo storico locale di Villa Vicentina. Poco distante preso di mira anche il punto vendita Eurocarne ...Emergenza furti nelle ultime settimane a Salerno: ladri con la cosiddetta 'chiave magica' svaligiano quattro appartamenti.