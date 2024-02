La Volta Buona | la gaffe di Caterina Balivo su Angelina Mango Il video

(Di lunedì 12 febbraio 2024) DaadJolie "è un attimo". O almeno per, la conduttrice Rai. Cos'è accaduto? In diretta su Rai Uno, oggi 12 febbraio, a un certo punto la presentatrice, parlando della vincitrice di Sanremo 2024, invece di direha dettoJolie. Una...

Da Angelina Mango ad Angelina Jolie "è un attimo". O almeno per Caterina Balivo , la conduttrice Rai. Cos'è accaduto? In diretta su Rai Uno, oggi 12 ... (europa.today)

La volta buona, la conduttrice ha sbagliato a chiamare Angelina Mango Oggi Caterina Balivo ha chiamato diversi ospiti per parlare del Festival di Sanremo ...Da Angelina Mango ad Angelina Jolie "è un attimo". O almeno per Caterina Balivo, la conduttrice Rai. Cos'è accaduto In diretta su Rai Uno, oggi 12 febbraio, a un certo punto la presentatrice, parland ...La volta buona, la conduttrice è tornata a pungere il suo ospite in diretta Venerdì scorso Guillermo Mariotto ha abbandonato improvvisamente la puntata ...