La violenza di genere e la salute | impatti fisici e psicologici

first appeared on MoltoUomo.it.

L'innovazione tecnologica e i nuovi device come potenziali alleati dello Stato contro la violenza di genere. Segnali incoraggianti arrivano da alcuni episodi in cui le protagoniste hanno evitato il ...Insediamento ufficiale a Milano, nel discorso cita la questione del rischio incompatibilità. E su Ilaria Salis dice: “Qui mai scene come a Budapest” ...“Quanto è accaduto nel reparto di psichiatria dell’Ospedale San Salvatore a L’Aquila è un atto inqualificabile” dichiarano in una nota il Segretario Nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano e il Segreta ...