La U P Policiano accede di diritto ai Campionati Italiani di Cross

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ieri a Barberino di Mugello , su di un terreno allentato dalla pioggia , si è disputato la 2^ prova del Campionato di Società di Corsa Campestre in cui i colori aretini si sono ben distinti. L’unica società aretina a competere (U.P.) è giunta 5^ in campo femminile grazie ai risultati ottenuti da Valentina Mattesini 23^ (al rientro e ancora non al meglio dopo l’infortunio), Genziana Cenni 26^ che forse la partenza troppo forte ne ha condizionato il risultato finale ed il 30° posto di Noemi Trippi in costante miglioramento. In campo maschile 5° posto meritato nonostante la defezione di Lorenzo Mori (assente per impegni di lavoro), gli atleti portacolori della Polisportiva si sono ben distinti grazie al 15° posto di Evgenii Krivosheev reduce dalla bella vittoria di domenica scorsa a Firenze che su terreni pesanti riesce ad esprimersi al meglio, Michele Pastorini ...