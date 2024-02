La trollata di un video con le “parole” di John Travolta è diventata virale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) A volte l’ironia è veramente sconosciuta e unpalesemente alterato, con la trascrizione dei sottotitoli visibilmente differente rispetto a ciò che viene realmente pronunciato, riesce a diventare, con utenti che non sono in grado di riconoscere la più classica delle “trollate”. E così accade che nelle ultime ore è stato visualizzato oltre 450mila volta unin cui si vedeparlare della sua esperienza sul palco dell’Ariston. Nonostante le evidenze, qualcuno ha creduto che quel filmato fosse reale. Anzi, che lescritte in sovrimpressione fossero la traduzione di una dichiarazione ufficiale. LEGGI ANCHE > Se i giornalisti fossero “cattivi” anche con i politici (e non solo con i cantanti di Sanremo) Sicuramente è anche colpa della vaste eco mediatica ...