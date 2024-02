La tragedia in moto Cade e viene investito Andrea muore in pista | I tuoi sogni restano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nella sessione di prove aveva ottenuto un buon tempo. Tanto cheBergamelli, 35 anni, di Torre Boldone, hinterland bergamasco, idraulico per lavoro e pilota amatoriale per passione, era convito di potersi migliorare ulteriormente e, perché no, battere gli avversari. Questo prima del grave incidente accaduto sabato sul circuito Ricardo Tormo a Valencia, in Spagna, durante una tre giorni di prove libere di Gully Racing, che organizza giornate di sessione cronometrate su vari circuiti, italiani e spagnoli, come quello spagnolo. Ma le sensazioni positive che aveva provatoBergamelli in sella allasi sono infrante quando il pilota 35enne è rimasto coinvolto nel grave incidente in cui ha perso la vita. Un incidente multiplo sul rettilineo del tracciato di Cheste. Il primo pilota ha perso improvvisamente potenza e ha ...