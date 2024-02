La storia di Haller | l’eroe della Coppa d’Africa che ha lottato contro il cancro Mundo Deportivo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ieri la Costa d’Avorio ha battuto la Nigeria, vincendo la. Decisivo il gol di, attaccante del Borussia Dortmund. L’attaccante ivoriano ha unadifficile alle spalle. Racconta: Era il giugno del 2022 quando il 29enne attaccante franco-ivoriano, allora 27enne, Sebastienpassò al Borussia Dortmund dall’Ajax Amsterdam . Solo pochi giorni dopo, precisamente il 17 luglio, la gioia si trasformò in tristezza quando venne scoperto un tumore ai testicoli, che alla fine di quel mese fu diagnosticato come maligno., la lottaile il ritorno in squadraha dovuto abbandonare la pratica del calcio per sottoporsi ad un trattamento ...