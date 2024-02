La Squadra Corse Città di Pisa si prepara al 25° Corso Co-piloti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – La stagione agonistica 2024 è alle porte e dopo la bella festa effettuata ad inizio anno per premiare la quarantina di soci conduttori delladidove si sono messi in evidenza tra iNicola Tonetti e tra i co-Giovanni Guerzoni che hanno vinto i rispettivi campionati, il sodaliziono è già al lavoro oltre che per la parte agonistica anche per l’edizione numero 25 delCo-. Un traguardo importante quello che ildella scuderia ha raggiunto con questa venticinquesima edizione che lo pone come uno dei più longevi nel panorama rallystico italiano. Saranno otto le lezioni teoriche previste a cui aggiungere le due pratiche. ...