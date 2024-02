La spinta di Bombardieri | “Aumenti in busta paga o sarà recessione”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il segretario generale della Uil fa un appello al Governo sugli stipendi e chiede un incontro a breve L’anno della svolta. Deve esserlo, anche perché non si può più andare avanti in questo modo, la gente non ne può più, non ce la fa più. E’ questo quello che sostiene il segretario della Uil Pierpaoloin riferimento agli stipendi delle persone che vanno a lavorare. “Deve essere l’anno in cui i salari tornano a crescere e il governo non può fare finta di niente“, ladel leader di uno dei sindacati più importanti che ci sono in Italia. Pernon c’è molto da aspettare anzi fino adesso si è atteso anche troppo e si è rimandato un certo tipo di discorso legati agli stipendi, con gente che non ce la fa più, con salari che, soprattutto in alcune categorie, sono fermi da tanti, troppi anni. Il segretario della Uil ...