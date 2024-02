Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nell’Intelligenza Artificiale qualcosina da sistemare ancora c’è. Ad esempio il tortuoso “ragionamento” per cui scatenare laè un sistema perlanel. Vero che i cimiteri sono luoghi pacifici per antonomasia ma l’idea che avremmo dicome specie umana sarebbe un’altra. Uno studio condotto dalla Stanford University statunitensi ed altri centri di ricerca ha evidenziato come i modelli di IA più diffusi, Chat GPT inclusi, siano facilmente propense ad utilizzare soluzioni violente per raggiungere i loro obiettivi. Incluso appunto il lancio di missili atomici. In particolare GPT-3.5 e GPT-4 di OpenAI si sono distinti come i sistemi più bellicosi. In una delle simulazioni Chat GPT ha giustificato l’uso delle armi nucleari con l’obiettivo di raggiungere ...