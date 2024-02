La solita disastrosa Unahotels Quarto sberlone di fila in trasferta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) GERMANI BRESCIA 8663 GERMANI: Christon 6, Gabriel 20, Burnell 2, Tanfoglio, Della Valle 15, Cobbins 3, Bilan 12, Petrucelli 13, Cournooh 6, Akele 9, Porto. N.e.: Massinburg. All.: Magro: Weber 4, Cipolla, Galloway 16, Faye 13, Smith 2, Uglietti 1, Atkins 5, Vitali 10, Grant 8, Chillo 4. N.e.: Suljanovic. All.: Priftis. Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Silvia Marziali Parziali: 29-10, 53-27, 67-33 Note: tiri da 3: Germani 12/307/26; tiri liberi: Brescia 18/24, Reggio Emilia 14/21. Allontanati dal terreno di gioco Dimitris Priftis al 7’ del primo(doppio fallo tecnico) e Briante Weber al 4’ dell’ultimo (doppio fallo antisportivo) Volevamo semplicemente che ci fosse una partita, e non solo noi ovviamente. Tutto l’ambiente biancorosso desiderava che ...