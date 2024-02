La situazione Il Signa non molla Si impone a Rufina e rimane a -12

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilnoned è riuscito, battendo l’Audax, a mantenere inalterato il distacco dalla Robur: 12 i punti che separano prima e seconda della classe, con lo scontro in diretto che andrà in scena domenica 10 marzo. Tutte le squadre di testa, ieri, sono comunque riuscite a vincere, con la classifica che è quindi rimasta immutata, e il Mazzola, vittorioso sulla Rondinella Marzocco, ancora in zona play off, in quinta posizione. Se la Sinalunghese e la Colligiana hanno entrambe pareggiato, il vero colpaccio lo ha messo a segno l’Asta. In una partita ancora una volta rocambolesca i ragazzi di Bartoli hanno strappato i tre punti alla Fortis Juventus, agganciando la Lastrigiana, battuta dal Terranuova Triana, al momento quintultima, e portandosi a -1 dalla Rondinella Marzocco e a -2 proprio dalla Fortis. Una vittoria preziosissima, ...