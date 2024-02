La Serie A resta a 20 squadre | Cairo contro Inter | Juve e Milan | “Puntano a una super leghina”

La Lega di Serie A in un documento ufficiale ha suggerito delle proposte di riforme per il calcio italiano, ma ha anche ribadito che il format della ... (fanpage)

La Serie A resta a 20 squadre: l'assemblea di Lega ha votato a larga maggioranza per mantenere il format attuale, senza la riduzione a 18 che ha trovato il consenso solo di Inter, Milan, Juventus e ...Cairo: Juventus, Inter e Milan Volevano fare una Superleghina - A.S. Roma - Come annunciato dalla Lega Serie A , il massimo campionato di calcio italiano resterà a 20 s...- Marione.net - La ControIn ...Quanto alle small e mid cap, dopo un rimbalzo di oltre il 18%, l’indice Star è sceso dello 0,89%, restiamo tuttavia positivi sull’andamento di questi titoli nel corso dell’anno, in quanto la fine del ...