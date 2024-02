La Serie A ha votato | Restiamo a 20 squadre Ecco le squadre che erano a favore della riduzione

L'assemblea della Lega Serie A ha votato a favore del mantenimento del campionato a 20 squadre. Solo quattro club, Inter, Juventus, Milan e Roma, hanno ...La Serie A, riunita in assemblea, ha votato per mantenere il format a 20 squadre: come appreso da Calcio e Finanza, infatti, soltanto Inter, Juventus, Milan e Roma hanno votato a favore del format a 1 ...Si terrà oggi alle 12:00, a Milano, l'assemblea della Lega di Serie A che porterà a votare il pacchetto di riforme previste per rinnovare il torneo. L'assemblea si ...