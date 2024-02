La scuola | il luogo in cui si genera ansia | ma anche luogo di prevenzione Esperti | influencers e talent si confronteranno con studentesse e studenti INTERVISTA a Maddalena Grechi

"Sarebbe sufficiente prendere in considerazione quanto espresso da Papa Francesco: esso è 'un Vangelo vivo, un Vangelo domestico'. Ecco, in questo ... (orizzontescuola)

Sì al Santo Natale, no alla 'Festa d'Inverno’. Chi non si adegua rischia provvedimenti disciplinari. I dirigenti: “Misura utile a distogliere ... (repubblica)

Roma, 12 feb. (askanews) – “Purtroppo per il ministro la risposta sanzionatoria sembra essere l’unica soluzione ad ogni problema presente nella scuola. Così davvero non si rende un buon servizio alla ..."Sull'università e su quello che sta accadendo in questi giorni, dispiace che, proprio nel luogo dove si dovrebbe formare la cultura del rispetto dell'altro e della libertà femminile, ancora oggi sian ...Alla Fondazione Polo universitario grossetano prima lezione della Scuola di Cinema di Grosseto: aperte le iscrizioni ...