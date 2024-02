La Scuola è una priorità che va oltre la politica

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 12 febbraio 2024) È difficile trovare un settore come quello dellain cui si sia cimentata con così tanta insistenza la verve riformistica dei politici italiani. Del gran numero di riforme o di progetti di cambiamento di cui, insieme agli studenti, sarebbero dovuti diventare i diretti destinatari si lamentano spesso gli insegnanti, le cui voci, a seconda di chi le intende e recepisce, piaccia o non piaccia, sono un po’ come la cartina tornasole del sistema dell’istruzione nel nostro Paese. Ciò di cui in generale si lamentano è una gamma di motivi che chiamano in causa la presunta inefficacia delle riforme o il ritardo con il quale se ne tenta l’applicazione, ma anche l’inadeguatezza, e cioè l’incapacità di avviare un reale processo di cambiamento,a una presunta astrattezza che non terrebbe conto delle vere urgenze e dei problemi concreti del mondo ...