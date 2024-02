La scommessa americana | impianti in otto Stati Un terzo del business globale è prodotto qui

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) QUASI UNdei ricavi (il 27%) di Sofidel arriva dalamericano. Del resto la decisione strategica di allargare ulteriormente i propri confini sbarcando negliUniti, e in particolare nel mercato nordamericano, il principale del mondo per consumo pro-capite, risale al 2012. Anno nel quale Sofidel acquisì la società Cellyne (rinominata Sofidel America) attiva nel mercato ’Away-from-Home’ con tre stabilimenti: uno integrato in Florida (Haines City) e due di trasformazione, nel Wisconsin (Green Bay) e in Nevada (Henderson), quest’ultimo trasferito a Las Vegas nel 2018. A soli due anni di distanza dal primo ingresso negli Usa, il gruppo guidato da Luigi Lazzareschi ha intensificato ulteriormente la propria presenza nell’area aprendo un nuovo impianto di trasformazione a Tulsa, in Oklahoma, e potenziando quello in Nevada, ...