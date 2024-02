La scienza ha bisogno delle donne | al Politecnico di Milano una mostra manifesto per superare gli stereotipi di genere

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – Laè inclusiva? Quali sono le sfide del futuro? Come si diventa una scienziata? Brillanti ricercatrici e ricercatori si sono confrontati con le nuove generazioni, in un appuntamento speciale, “Mind The Stem Gap – Together”, promosso da Fondazione Bracco ediin occasione della Giornata Internazionalee ragazze nellacon l’obiettivo di favorire un accesso paritario alle STEM. In questa occasione è stata inoltre inaugurata unaperglidirealizzata con le scuole superiori Liceo Artistico “Nanni Valentini” di Monza, l’Istituto Tecnico F. Viganò di Merate, l’ITSOS Albe ...

Un confronto intergenerazionale con i ricercatori e l’esposizione “Mind the STEM Gap – Together”, ideata da Fondazione Bracco con 150 studenti delle scuole superiori ...I motori di ricerca che rispondono a domande verbali ancora non riescono a interagire in modo naturale con l’utente. Un nuovo meccanismo è stato messo a punto per capire e predire dove sta andando una ...Soprattutto, esiste un modello di scienziata cui riferirsi per imparare emergere in un mondo che, ancora nel 2024, è popolato dal pregiudizio che fare lo scienziato sia un mestiere da uomini, perché ...