La Sad | il trio annuncia le prime date del SummerSad Tour 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo il debutto al Festival di Sanremo, La Sad svela ledelestivo, i biglietti La Sad – ilformato da Theø, Plant e Fiks – dopo la partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano Autodistruttivo (La Sad Ent./in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe),ledel, prodotto da Magellano Concerti. Calendario in aggiornamento – Le19/06 Roma – Rock In Roma02/07 Bologna – BOnsai07/07 Perugia – L’Umbria che Spacca10/07 Collegno (TO) – Flowers Festival12/07 Brescia – Brescia Summer Music13/07 Caorle (VE) – Suonica Festival30/07 Gallipoli (LE) – Oversound Festival08/08 Cinquale (MS) – Arena della Versilia04/09 Pescara – ...