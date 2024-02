La Russa | “Amadeus ha parlato delle foibe | ma poteva nominare il comunismo Ghali? Troppo di parte”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Un festival con una punta dolorosa, quella di essere entrato nella vicenda israeliano-palestinese a senso unico. Quello è l’elemento peggiore di tutto il festival”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio Laa Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 commentando quanto avvenuto sul palco del Festival di Sanremo. “I cantanti possono dire quello che vogliono, ma devono essere corretti. O almeno c’è il dovere di chi conduce di equilibrare. Sarebbe bastato dire: ‘Io ricordo gli ostaggi che sono tuttora in mano ai terroristi di Hamas’. Bastava questa frase”. “Non è che il Festival si deve occupare di tutto,non entrare in politica internazionale. Ma, se ci entri, devi entrarci in maniera equilibrata”. Una giornata intensa quella del presidente di Palazzo Madama, tra l’intervento in radio e quello televisivo, ospite di Quarta repubblica da ...