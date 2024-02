La ricostruzione di Adam Peaty

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Chissà quanto scalda questo bronzo. “Un mio caro amico una volta mi ha detto che una medaglia d’oro è la cosa più fredda che si possa indossare”, confidava lo scorso maggioalla Bbc. “Pensi che risolverà tutti i tuoi problemi. Non è così”. Questa volta però è diverso. Ai Mondiali di nuoto di Dohaè arrivato terzo nei 100 rana, dietro allo statunitense Nic Fink e all’italiano Nicolò Martinenghi. Subito dopo la gara, le telecamere lo hanno inquadrato mentre si congratulava con il vincitore, sorridente. Pochi giorni fa, su Instagram, ha scritto di sentirsi “felice” e “in pace” con la sua posizione nello sport. Ieriaveva ottenuto il miglior tempo della semifinale, 58’’60, un tempo che non nuotava da quasi due anni. Era il 5 aprile del 2022 e a Sheffield vinceva i Campionati nazionali britannici in ...