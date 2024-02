La Promessa anticipazioni oggi 12 febbraio | Salvador aggredisce Lope

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Se sei tra quelli che non possono resistere alla suspense e alle emozioni della soap opera “La”, preparati per una puntata carica di dramma e rivelazioni esplosive. In onda il 122024 su Canale5 alle ore 16.40, l’episodio promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Senza anticipare troppo, esaminiamo insieme ciò che ci aspetta. Grande Fratellostasera 12: sondaggi e televoto. Chi rischia l’eliminazione?Lapuntata diin preda alla furia Leci svelano che, interpretato da un appassionato interprete, perderà letteralmente la testa. Stanco delle insistenze di Maria e della complicata situazione ...

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

La Promessa , anticipazioni di martedì 13 febbraio 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni ... (movieplayer)

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara che i telespettatori avranno modo di vedere domani 13 febbraio dalle ore ...Per Maria Fernandez, le prossime puntate de La Promessa riserveranno spiacevoli sorprese. La ragazza dovrà affrontare non solo il rifiuto di Salvador di sposarla, ma si troverà anche a lottare con i s ...Che cosa succede nelle nuove puntate della soap La promessa in onda su Canale 5 e in streaming da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio 2024: trame e anticipazioni ...