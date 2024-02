La Procura non molla | Condannate il mandante

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Lasi oppone all’assoluzione del presuntoe istigatore dell’omicidio commesso dai due baby killer per rapinare 5 grammi di cocaina e presenta ricorso davanti alla Corte di Cassazione. È stato condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte di Assise di Monza ma poi scagionato dalla Corte di Appello di Milano, dopo due anni e mezzo trascorsi in carcere, Giovanni Gambino, 43enne tossicodipentente monzese vicino di casa e amico del 42enne Cristian Sebastiano, ucciso il 29 novembre 2020 con una trentina di coltellate da un 14enne e un 15enne, anche loro consumatori abituali di droga. Gambino ha sempre negato l’accusa di concorso morale nel delitto e lo scagionano pure i due baby killer, che fin da subito hanno invece confessato di essere gli autori dell’omicidio. La pm delladi Monza Sara Mantovani aveva ...

