La prima maratoneta del mondo | Corro per rendere libere le donne

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Belardetti La sua ribellione ha cambiato il. Come Rosa Parks, Franca Viola, Mary Quant e tante altre paladine dei diritti, anche Kathrine Switzer ha spezzato le catene dell’ingiustizia. A 20 anni nel 1967, correndo la maratona di Boston (vietata alle, lei si era iscritta solo con le iniziali senza essere scoperta), ha aperto un varco storico: è stata, infatti, ladonna ala partecipare a una maratona. L’immagine del commissario di gara che blocca l’allora studentessa tedesca pocodel traguardo, secondo la rivista Life, è una delle 100 foto che hanno cambiato la storia. Oggi Kathrine ha 77 anni e vive tra Nuova Zelanda e New York, aiutando lea trovare se stesse. Come è nata la passione per la corsa? "A 12 anni, quando mio padre mi incoraggiò a ...