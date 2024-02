La pressione di Pechino scuote Manila Ecco cosa vogliono le Filippine

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Elevare le forze armate a livello “world-class”, perché “un minimo livello di deterrenza non è sufficiente: muoversi è vita, la stagnazione è morte”. Così, questione di vita o di morte, Michael Logico, colonnello e tra i massimi strateghi filippini, descrive le volontà strategiche che stanno rendendo il suo Paese uno dei fulcri delle dinamiche geopolitiche nell’Indo Pacifico (come raccontato in IPS131223). Dal 2012 è attivo “Horizon Plan” per rafforzare, nel corso di 15 anni, le capacità militari di, che però da quest’anno ha avviato un’ulteriore spinta. Nuovi assetti navali (sottomarini e non, come racconta il successo della Naval Diplomacy di Nave Morosini la scorsa estate) e aerei servono alla nazione del Sudest asiatico per “sviluppare le sue capacità militari convenzionali e asimmetriche mentre si prepara a molteplici contingenze nella regione nei confronti ...