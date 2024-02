La politica in lutto Tutte le stagioni di Beppe Portò Palazzo Vecchio in viaggio sulla tramvia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) FIRENZE Se n’è andato, all’età di 85 anni compiuti lo scorso 5 dicembre, l’ex vicesindaco di Firenze Giuseppe Matulli. Nato a Marradi nel 1938, padre di tre figli,per i suoi tanti amici, è stato uno storico esponente della Dc toscana. Deputato, sottosegretario al ministero della pubblica istruzione con i governi Amato e Ciampi, ha legato la sua attività aalla nascita della linea 1 della. Dopo la laurea all’università di Firenze in economia e commercio, è stato ricercatore di statistica. Dopo aver svolto il ruolo di assessore nel paese natìo, Marradi, nel 1970 approdò al consiglio regionale toscano con la Democrazia Cristiana. Tornò in Regione dopo la tornata elettorale del 1985 e ci rimase due anni: nel 1987 raggiunse il Parlamento. Nel frattempo, sin dal 1983, aveva assunto la ...

