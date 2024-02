La pagella di Milan – Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ildopo la vittoria in rimonta contro il Verona, con un gol fantastico di Kvaratskhelia, si ferma nuovamente in trasferta, partita equilibrata decisa da un gol di Hernandez, stagione davvero da dimenticare.1 – 0 Ho visto questo: Gollini 6,5: Un po troppo fuori dai pali sul primo gol, poi una parata su Leao nel primo tempo, e un’altra nella ripresa sul tiro di Florenzi, deviato. Ostigard 6: Tiene bene la posizione, non va in sofferenza su Leao, esce a inizio ripresa per svelta tattica. Rrahmani 6: Nessun problema si Giroud, molti errori di disimpegno. Juan Jesus 5,5: In difficoltà su Leao, a tratti è irritante. Di Lorenzo 5,5: Ancora una brutta prestazione del capitano, in difficoltà nelle ripartenze, e poche sovrapposizioni, unica nota positiva il tiro in porta, deviato in angolo da ...