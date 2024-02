La Misericordia di Bibbiena forma i nuovi volontari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio 2024 – . La storica associazione casentinese ha rinnovato il proprio impegno nell’organizzazione di un corso a partecipazione gratuita che, strutturato tra diversi livelli operativi, è finalizzato a fornire conoscenze e competenze per diventare operatore per i servizi sociali, per la protezione civile e per l’emergenza sanitaria, permettendo così agli iscritti di portare un contributo concreto alle situazioni di bisogno vissute dal territorio e dalla comunità. La data segnata sul calendario è sabato 2 marzo quando, alle 15.30, è in programma il primo incontro di presentazione ospitato dall’aula Giovanni Paolo II nella sede storica delladiin via Mindria che permetterà di conoscere gli step e le finalità del percorsotivo tenuto da personale abilitato secondo la legge regionale della ...