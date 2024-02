La legge di Thuram | ha l’istinto dei campioni! Un dato è super ? CdS

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Marcussempre più simbolo di questa Inter, che corre per lo scudetto della seconda stella. Il francese nuovamente decisivo. ISTINTO ? Ladiè ormai in vigore da parecchie giornate e Tikus la applica con dovere e dovizia. L’Inter si coccola il francese, che anche sabato all’Olimpico nel duello contro Romelu Lukaku è stato decisivo segnando praticamente un gol e mezzo. Non solo, infatti, ha pareggiato i conti riprendendo subito il match nella ripresa, ma ha anche partecipato attivamente all’autorete del 3-2 di Angeliño. Si tratta del secondo autogol consecutivo a favore conprotagonista, dopo quello di Gatti nel derby d’Italia con la Juventus.hadei campioni perché fa gol soprattutto contro le big. Fin qui nove reti, sette assist, tre rigori ...

Non conta solo il livello che riesci a raggiungere, ma anche quanto a lungo riesci a mantenerlo. Lo ha imparato a sue spese la Roma di Daniele De Rossi, che all’Olimpico contro l’Inter riesce a chiude ...Ieri sera l'Inter ha sconfitto la Roma allo stadio Olimpico per 4-2, portandosi a 60 punti in classifica e a + 7 sulla Juventus, domani sera impegnata in casa ...I consigli di papà Lilian 'Thuram ha un vantaggio, rispetto a tanti colleghi. Legge le partite da attaccante qual è, certo, ma ha in casa — grazie a papà Lilian — il punto di vista costante di chi è s ...