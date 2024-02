La Juventus perde 1-0 con l' Udinese | Lautaro Giannetti condanna i bianconeri | Inter a +7 e con una partita in meno

Crisi Juventus : perde in casa con l’Udinese , un punto in tre partite . La sconfitta contro l’Inter ha lasciato il segno, come uno di quei pugni da ... (ilnapolista)

I fischi assordanti dello Stadium, al fischio finale, sottolineano il momento nerissimo della Juventus. Battuta anche dall’Udinese e ufficialmente fuori dalla lotta per il titolo, ...Giunge al termine anche la 24ª giornata di Serie A con l'Inter che batte la Roma in trasferta e scappa via: la Juventus perde in casa contro l'Udinese.Finisce sul risultato di 0-1 la sfida dello Stadium tra Juventus e Udinese, valida per la 24esima giornata di Serie A ...